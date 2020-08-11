Selçuklu’da iş yerlerine dezenfektan standı yerleştirildi

Korona virüs vakalarının artması üzerine alınan önlemler kapsamında Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak ile birlikte iş yerlerine dezenfektan standı bıraktı.

Korona virüs vakalarının Türkiye’de artması nedeniyle önlemler artırıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve Kahveciler, Çay Ocakları ve Büfeciler Odası Başkanı Mehmet Adil ile birlikte iş yerlerine dezenfektan standı bıraktı. Feritpaşa Mahallesi’nde Kahveciler Odasına bağlı iş yerlerine dezenfektan standı bırakan Başkan Pekyatırmacı, vatandaşlara uyarılarda bulunarak durumun ciddiyetini hatırlattı. Başkan Pekyatırmacı çevrede bulunan esnafları da ziyaret ederek işletme sahiplerine hijyen konusunda uyarılar yaptı.

“Hemşehrilerimizin sağlığı bize emanet”

Vatandaşlara durumun ciddiyetini anlatmanın kendilerinin bir görevi olduğunu belirten Pekyatırmacı, “Ülkemizde ve özellikle Konya’da son dönemde artan vaka sayıları dikkat çekiyor. Bizim de hizmet verenler olarak bu anlamda hemşehrilerimize uyarılarda bulunma görevimiz var. Selçuklu’da yaşayan hemşehrilerimizin sağlığı bize emanet. Kıraathaneler insanların günlük olarak en fazla zaman geçirdiği yerlerden bir tanesi. Hemşehrilerimize burada zaman geçirdikleri vakitlerde daha dikkatli olmaları noktasında uyarılarda bulunduk. Buraya gelen müşterilerin korona virüs tedbirleri kapsamında farkındalıklarını artırmak istedik. Bu doğrultuda buradan hizmet alan müşterilere sosyal mesafe ve maske konusundaki kuralları hatırlatırken el hijyenini sağlamalarını amaçlayan dezenfektan standını yerleştirdik. İnşallah hep birlikte alacağımız tedbirler bizi bu virüsten kurtaracaktır” şeklinde konuştu.

