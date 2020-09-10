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Selçuklu’da korona denetimleri sürüyor

KONYA HABERLERİ  | 10.09.2020 16:51 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ile Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Düz maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.Türkiye genelinde artan korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle denetimler artırıldı.

Selçuklu’da korona denetimleri sürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ile Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Düz maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.
Türkiye genelinde artan korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle denetimler artırıldı. Selçuklu’da artırılan denetimler kapsamında Kaymakam Yamlı ile Belediye Başkan Yardımcısı Düz maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Selçuklu Nişantaş Mahallesinde gerçekleştirilen denetimde, dükkanlarda esnafları denetlerken, hijyen noktasında uyarılarda bulunuldu.
Denetime, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ve Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Düz yanı sıra Selçuklu İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Özdemir ve Selçuklu İlçe Jandarma Karakolu Komutanı Üsteğmen Muhammed Kavak da katıldı.

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