YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Selçuklu’da korona virüs denetimi

Selçuklu’da korona virüs denetimi

KONYA HABERLERİ  | 17.09.2020 16:04 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde, korona virüs denetimi yapıldı.Türkiye genelinde artan korona virüs vakaları nedeniyle denetimler artırıldı.

Selçuklu’da korona virüs denetimi

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde, korona virüs denetimi yapıldı.
Türkiye genelinde artan korona virüs vakaları nedeniyle denetimler artırıldı. Selçuklu’da yapılan denetimler kapsamında İlçe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile birlikte maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.Her hafta denetimleri farklı noktalarda yapan Kaymakam Yamlı ve Başkan Pekyatırmacı, bu kez Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesinde üzerinde yer alan işyerlerini denetleyerek, esnaf ve vatandaşlara hijyen noktasında uyarılarda bulundu.

Başkan Pekyatırmacı; “Esnafımızın kurallara uyduğunu görmek bizi mutlu etti”
Aşı denemelerinin Türkiye’de yapılmasının rehavete neden olmaması gerektiği, tedbirlerin devam etmesi gerektiğini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sayın Bakanımızın umut verici açıklamaları hepimizi sevindirdi ancak rehavete kapılmamamız gerekiyor. Hemşehrilerimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerekiyor. Biz de denetimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün de Kerkük Caddemizde hem esnaflarımızın Ahilik Haftasını kutladık hem de maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptık. Esnafımızın kurallara uyduğunu görmek bizi ziyadesiyle memnun etti. İnşallah bu virüsü hep birlikte mücadele ederek yeneceğiz” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi

Konya Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
05:05
Sabah
06:27
Öğle
12:50
İkindi
16:19
Akşam
19:03
Yatsı
20:19

Konya Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Selçuk Eczanesi
Karatay
Zeynep Sena Eczanesi
Karatay
Altındağ Eczanesi
Selcuklu
Baran Eczanesi
Selcuklu
Duru Eczanesi
Selcuklu
Saraç Eczanesi
Selcuklu
Sezer Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Konya’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Konya’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
AK Parti Doğanhisar ve Derbent ilçe kongreleri gerçekleştirildi
AK Parti Doğanhisar ve Derbent ilçe kongreleri gerçekleştirildi
Başkan Altay’dan korona virüs denetimi
Başkan Altay’dan korona virüs denetimi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.