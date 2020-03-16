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Selçuklu’da koronavirüsle mücadele mesaisi devam ediyor

KONYA HABERLERİ  | 16.03.2020 16:59 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi koronavirüse karşı tedbir çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Tüm ülkede alınan tedbirler kapsamında devam eden önlem çalışmalarına Selçuklu Belediyesi de aralıksız devam ediyor.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi koronavirüse karşı tedbir çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Tüm ülkede alınan tedbirler kapsamında devam eden önlem çalışmalarına Selçuklu Belediyesi de aralıksız devam ediyor. Selçuklu Belediyesi de salgın hastalıkların ortaya çıkışıyla birlikte salgının yayılması önlemleri kapsamında geçtiğimiz hafta okulların tatil edilmesiyle birlikte ilçe genelindeki tüm okullarda dezenfeksiyon çalışması başlatmıştı.
Koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde Selçuklu Belediyesi ekipleri şu ana kadar 90 okul, Konya Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Rehberlik Araştırma Merkezi, Numune Hastanesi, Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü, Selçuklu Kaymakamlığı, Selçuklu Nüfus Müdürlüğü, Selçuklu İlçe Tarım Müdürlüğü, Selçuklu Belediyesi, Şehit Muharrem Samur Spor Salonu’nun aralarında bulunduğu 9 resmi kurumun dezenfekte çalışmasını tamamladı. Ekipler Selçuklu Belediyesi bünyesindeki sosyal tesisler, Adliye Lojmanları, karakollar, Selçuklu Belediyesi Uluslar arası Spor Salonu gibi resmi kurumların yanı sıra 77 okulun dezenfekte çalışmasını program dahilinde tamamlayacak.
Belediye yetkilileri konuyla ilgili olarak, vatandaşların toplu hizmet aldıkları hemen her ortamda belli dönemlerde rutin olarak dezenfeksiyon işleminin yapıldığını, son olarak ortaya çıkan salgın hastalıkla birlikte söz konusu çalışmaların daha da sıklaştırılarak genişletildiği bilgisini verdi. Yetkililer ayrıca vatandaşların bireysel olarak alacakları önlemlerin de çok önemli olduğunu ifade etti.

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