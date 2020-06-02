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Selçuklu’da normalleşme başladı

KONYA HABERLERİ  | 02.06.2020 16:28 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, hükümetin aldığı normalleşme süreci kapsamında ilçedeki park ve gençlik merkezleri yeniden faaliyete başladı.Dünyayı sarsan Covid-19 virüsünün Türkiye’de etkisini azaltması üzerine başlayan normalleşme süreci içerisinde Selçuklu Belediyesi, normalleşme adımlarını atmaya başladı.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, hükümetin aldığı normalleşme süreci kapsamında ilçedeki park ve gençlik merkezleri yeniden faaliyete başladı.
Dünyayı sarsan Covid-19 virüsünün Türkiye’de etkisini azaltması üzerine başlayan normalleşme süreci içerisinde Selçuklu Belediyesi, normalleşme adımlarını atmaya başladı. Hükümetin aldığı karar doğrultusunda dönüşümlü çalışan personel normal mesaiye dönerken, kronik hastalığı bulanan personeller de süreç kapsamında işbaşı yaptı. Belediye hizmet binasına gelen vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına bağlı kalınarak hizmet veriliyor. Selçuklu Belediyesine bağlı Sille Baraj Parkı, Kelebekler Vadisi Parkı, Şehit Savcı Hakan Kılıç Parkı ile Rahmet Ormanları parkının yanı sıra Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi normalleşme süreci kapsamında hizmetlerine yeniden başlarken, belediyeye ait kütüphanelerde de sadece kitap değişimi faaliyeti başladı.
“İnşallah tüm tesislerimizle halkımızın hizmetinde olacağız”
Normalleşme adımlarına belediye olarak uyduklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Hükümetimizin aldığı normalleşme kararı kapsamında biz de belediye olarak önlemler çerçevesinde çalışmalarımıza başladık. Belediye binamızda personellerimiz normal mesaisine başlarken, kapalı olan tesislerimizde de çalışmalarımız başladı. Bu kapsamda Sille Baraj, Kelebekler Vadisi, Şehit Savcı Hakan Kılıç ve Rahmet Ormanları Parklarımızı yeniden hemşehrilerimizin hizmetine açtık. Talha Bayrakçı Gençlik Merkezimiz de gençlerimize sosyal mesafe çerçevesinde hizmet vermeye başladı. İnşallah süreç devam edecek ve tüm tesislerimizle halkımızın hizmetinde olacağız” şeklinde konuştu.

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