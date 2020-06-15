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Selçuklu’da pazar denetimleri sürüyor

KONYA HABERLERİ  | 15.06.2020 17:05 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, yeni normal hayat önlemleri kapsamında semt pazarlarında sosyal mesafe ve maske denetimlerini sürdürüyor.Tüm dünyayı sarsan ve Türkiye’de de ölümlere sebep olan korona virüs ile mücadele tüm hızıyla sürüyor.

Selçuklu’da pazar denetimleri sürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, yeni normal hayat önlemleri kapsamında semt pazarlarında sosyal mesafe ve maske denetimlerini sürdürüyor.
Tüm dünyayı sarsan ve Türkiye’de de ölümlere sebep olan korona virüs ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Son günlerde vaka sayılarında görülen artış nedeniyle Selçuklu Belediyesi Zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Selçuklu Belediyesi yapılan dezenfekte çalışmalarının yanı sıra semt pazarlarında da denetimler yaparak işi sıkı tutuyor. Ekipleri pazar yerlerinde incelemelerde bulunarak sosyal mesafeye uymayan pazarcılar ve vatandaşa uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri kapalı ve açık pazar yerlerinde sosyal mesafenin yanı sıra eldiven ve maskesi bulunmayan pazarcılara uyarılarda bulundu, vatandaşlara da sebze ve meyvelere ellerini dokunmadan esnafın vermesi konusunda hatırlatma yaptı. Maskesi bulunmayan vatandaşlara da maske dağıtıldı. Zabıta ekipleri pazar yerlerindeki denetimlerini pandemi süresi boyunca sürdürecek.

Selçuklu’da pazar denetimleri sürüyor

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