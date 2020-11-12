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Selçuklu’da pazar yerlerinde HES kodu uygulaması

KONYA HABERLERİ  | 12.11.2020 16:47 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçe genelinde bulunan semt pazarlarında HES kodu uygulaması başlattı.Türkiye’de ve dünyada etkisini sürdüren Covid-19 virüsü önlemleri kapsamında Selçuklu Belediyesi, semt pazarlarında HES kodu uygulaması başlattı.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçe genelinde bulunan semt pazarlarında HES kodu uygulaması başlattı.
Türkiye’de ve dünyada etkisini sürdüren Covid-19 virüsü önlemleri kapsamında Selçuklu Belediyesi, semt pazarlarında HES kodu uygulaması başlattı. Selçuklu Belediyesi Zabıta Ekipleri pazarların girişinde pazara gelen vatandaşların HES kodunu sorgulayarak riskli grupta yer alan vatandaşları pazar yerine almıyor.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, korona virüs tedbirleri kapsamında Seyit Onbaşı Semt Pazarında (Nalçacı Semt Pazarı) denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Ahmet Pekyatırmacı, esnaf ve vatandaşlarla kısa süreli sohbet gerçekleştirdi. Başkan Pekyatırmacı, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda da uyardı.

“Pandemi şartlarına uygun çalışmalar gerçekleştiriyoruz”
Korona virüsle mücadele anlamında belediye olarak gerekli çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Pekyatırmacı, “Korona virüsle mücadele kapsamında belediye olarak hükümetimizin aldığı kararlar doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaların yanında, tabi bu çalışmaların da denetimini yapmak bizim görevimiz. Bu denetimler kapsamında bugün Nalçacı Semt Pazarı olarak bildiğimiz Seyit Onbaşı Semt Pazarında denetim yaptık. Bu pazar yerimiz pandemi sürecinde kapalı kalmıştı. Esnafımız ile yaptığımız istişareler doğrultusunda düzenleme yaparak burayı pandemi koşullarına uygun hale getirdik. İnşallah hemşehrilerimiz güvenle alışverişlerini yapabilecekler” şeklinde konuştu.

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