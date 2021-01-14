Selçuklu’da Sıfır Atık Seferberliği 2021’de de sürecek

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından 2020 yılında başarı ile uygulanan sıfır atık çalışmaları, 2021 yılında da hız kesmeden devam edecek.

Sürdürdüğü sıfır atık çalışmaları ile ilçeye değer katmaya devam eden Selçuklu Belediyesi, 2020 yılı içerisinde bünyesine Sıfır Atık Müdürlüğünü de dahil ederek Selçuklu’da sıfır atık bilincini arttırmayı hedefliyor. Selçuklu’da sıfır atık uygulamaları kapsamlı ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, atık pillerin toplanması, atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması, tekstil/giysi atıklarının toplanması, atık ilaçların toplanması, kompost üretimi ve akıllı atık toplama sistemi çalışmaları sürdürülüyor.

Selçuklu’da sıfır atık uygulaması yaygınlaştırılıyor

Sıfır atık uygulamalarını ilçe genelinde yaygınlaştırmak için de yoğun bir şekilde çalışan Selçuklu Belediyesi 2020 yılı içinde 14 adet Mobil Atık Getirme Merkezi, 410 adet Sıfır Atık Toplama Noktası, 250 adet ambalaj atığı toplama kafesi/konteyneri, 100 adet tekstil/giysi atık toplama kumbarası, 20 adet atık ilaç toplama kumbarası, 3.000 adet plastik iç mekan kutusu, 250 adet iç mekan atık pil kutusu v.b materyaller ilave etti. Ayrıca budama atıklarının kompost ham maddesi olarak değerlendirilmesi için 1 adet ağaç yongalama makinesi ve kompost yapımı için 1 adet kompost karıştırma makinesinin de alımı gerçekleştirildi.