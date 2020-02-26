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Selçuklu’ya temiz havuz sertifikası

KONYA HABERLERİ  | 26.02.2020 15:06 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçeye kazandırdığı nitelikli yatırımlarla halka en iyi hizmeti sunarken sağladığı yüksek standartlarla da ödüllendiriliyor.Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yıl boyu yapılan denetimler sonucunda Selçuklu Belediyesi’ne bağlı Mehmet Akif ve Gevher Hatun Sosyal Tesis Havuzları temiz havuz sertifikası almaya hak kazandı.

Selçuklu’ya temiz havuz sertifikası

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçeye kazandırdığı nitelikli yatırımlarla halka en iyi hizmeti sunarken sağladığı yüksek standartlarla da ödüllendiriliyor.
Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yıl boyu yapılan denetimler sonucunda Selçuklu Belediyesi’ne bağlı Mehmet Akif ve Gevher Hatun Sosyal Tesis Havuzları temiz havuz sertifikası almaya hak kazandı. Konya İl Sağlık Müdürlüğü temiz havuz sertifikasını yıl boyunca yapılan biyolojik, mikrobiyolojik ve hijyen denetimlerinde, Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere uyan tesislere veriliyor. Konya genelindeki tüm havuzlarda yıl boyunca yapılan denetimler sonucunda Selçuklu Belediyesi Mehmet Akif ve Gevher Hatun Sosyal Tesisi Havuzlarının bir yıl boyunca havuz hijyeni ve su kalitesi bakımından yönetmeliklerde belirtilen standartları sağladığı tespit edildi. Selçuklu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda fiziki şartlar, kullanılan kimyasallar ve suyun kalitesinin titizlikle takip edildiği havuzda her gün en az 8 ölçüm yapılarak havuz kullanım kuralları titizlikle uygulandı. Böylece kaliteli havuz suyunun oluşturulması için sarf edilen çabalar ile bir yıl boyunca hiçbir uyarı ve kapatma cezası almayan Mehmet Akif ve Gevher Hatun Sosyal Tesisi Havuzları temiz havuz sertifikası almaya hak kazandı. Selçuklu Belediyesi ilçede yer alan sosyal tesisleri ile her yıl binlerce vatandaşa spor ve sağlıklı yaşam imkanı sunuyor.

Selçuklu’ya temiz havuz sertifikası

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