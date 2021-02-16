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Selçuk’ta "Tek Nokta Hizmet Birimi" ile vatandaşların sorununa anında çözüm

16.02.2021 09:54 | Son Güncelleme:
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Selçuk Belediyesi, "Tek Nokta Hizmet Birimi" ile belediyeciliği ilçeye bağlı tüm mahallelere taşıma yolunda ilk adımı Belevi’den atarken, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, mobil araçta vatandaşların sorunlarını dinledi.Selçuk Belediyesi, Tek Nokta Hizmet Birimini hayata geçirdi.

Selçuk Belediyesi, "Tek Nokta Hizmet Birimi" ile belediyeciliği ilçeye bağlı tüm mahallelere taşıma yolunda ilk adımı Belevi’den atarken, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, mobil araçta vatandaşların sorunlarını dinledi.
Selçuk Belediyesi, Tek Nokta Hizmet Birimini hayata geçirdi. İlk durağı Belevi Mahallesi olan Tek Nokta Hizmet Birimi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilk olarak Belevi Pazarını gezdi, ardından da mobil araç olarak faaliyet gösteren Tek Nokta Hizmet Biriminde vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye Başkanı Sengel, halkın taleplerini dinleyerek bilgiler verdi.
Bölgede vatandaşlarla sohbet eden Başkan Sengel’e; CHP İlçe Başkanı Mehmet Karanfil, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ve Belevi Muhtarı Raykan Olgun da eşlik etti. Belevi’de Tek Nokta Hizmet Birimine gelen vatandaşlar, mahallelerinde kurulan pazar, sosyal yardım ve yol gibi konularda da talep ve önerilerini iletti.

Tek Nokta Hizmet Birimi nedir?
Hizmeti vatandaşın ayağına götürecek, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyecek olan birim, Selçuk’un merkez mahallelerini ve köylerini gezecek. Belirlenen gün ve saatlerde vatandaşların istekleri ile sorunları, Tek Nokta Hizmet Biriminde bulunan belediye çalışanları tarafından dinlenecek. Dinlenen sorunlar ve talepler, çözüm ekipleri tarafından yerinde incelenerek daha sonra ilgili birimlere iletilecek.

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