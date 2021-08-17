Selde evini kaybeden orman muhafaza memuru, felaketin iş yerindeki izlerini silmek için çalışıyor

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından, eşi helikopterle kurtarılan, evi ve eşyaları kurtarılamaz hale gelen Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memuru Burak Kara, selin çalıştığı kurumdaki izlerini silmek için çalışıyor.

İlçenin ortasından geçen Ezine Çayı'nın, şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta taşması sonucu Bozkurt ilçesinde çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.

Felaketin yaşandığı gün Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı Burak Kara arazideyken, lojmanda oturan eşi Hilal Ezgi sel sularından kurtulmak için çatıya çıktı. Kara'nın eşi helikopterle kurtarıldı, eşyaları ve evi ise kullanılamaz hale geldi.

Kara, eşinin kurtarılmasının ardından selden zarar gören Orman İşletme Müdürlüğüne giderek eline kürek ve el arabası alıp balçıkları temizlemeye başladı.

Burak Kara, AA muhabirine, Orman İşletme Müdürlüğünde görev yaparken kepçeyi almak için araziye çıktığını söyledi.

Daha sonra sel felaketinin yaşandığını anlatan Kara, "Orman İşletme Müdürlüğünün lojmanının birinci katında oturuyoruz. Eşim kapıyı açarak üst kata zorla çıkabildi. Hiçbir şekilde müdahale edemedik. Sabah 6.00 gibi karşı tarafa zorla ulaşabildim. Karşıya ulaştım en yüksek tepeye zorla çıktım. Buradaki ekip arkadaşlarım, eşim ve komşularıma bir el salladığımda hüznü ve sevinci yaşadım. Kurtarabilir miyiz acaba diye düşündüm." dedi.

- "En kısa süre içinde başaracağız"

Eşinin sel felaketinden bir gün sonra helikopterle kurtarıldığını anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Ben bir yıllık evliyim. Evimiz, arabamız her şeyimiz gitti. Bu yeşil vatanımız için Orman Genel Müdürlüğünün bir çalışanı olarak tırnağımızla kazıya kazıya kendi yerimizi düzelteceğiz. Yeşil vatanımız için nasıl fedakar bir şekilde çalışıyorsak hala bu şekilde devam ediyoruz. Hep birlikte çalışarak işletmemizi ayağa kaldıracağımıza inanıyorum. En kısa süre içinde başaracağız."

