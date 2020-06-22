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Selde mahsur kalan kadını ve köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.06.2020 12:50 | Son Güncelleme

Bir itfaiye erinin kadını sırtına alarak güvenli bölgeye taşıma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de sağanak nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu mahsur kalan kadını ve köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün Gölcük ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Eriklitepe Tabiat Parkı mevkisinde meydana gelen toprak kayması sonucu 53 yaşındaki Kadriye Şahin, kucağındaki köpeğiyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, mahsur kalan kadını ve köpeğini kurtarmak için olay yerine gitti. Bir itfaiye eri, kadını sırtına alarak güvenli bölgeye taşıdı.

Şahin, yaptığı açıklamada, günlük işleriyle uğraşmak için bölgede olduğunu, bir anda köpeğiyle yağışa maruz kaldıklarını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı bir şekilde yanlarına geldiğini ve sorun yaşamadan kurtarıldıkları için çok mutlu olduğunu belirten Şahin, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan, itfaiye erinin kadını sırtına alarak güvenli bölgeye taşıma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ayrıca, aynı bölgede mahsur kalan 6 kişi daha ekipler tarafından güvenli alana alındı.

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