Selde son anına kadar ailesini kurtarmaya çalışmış

BİNGÖL (AA) - Bursa'daki selde annesi, eşi ve kızıyla hayatını kaybeden Ahmet Bilen'in son nefesine kadar annesini, eşini ve çocuklarını kurtarmaya çalıştığı öğrenildi.

Bingöl merkeze bağlı Gözeler köyü Haraba mezrasından eşi ve 3'ü kız 8 çocuğuyla 20 yıl önce daha iyi bir yaşam için Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine göç eden ve açtığı lokantayı işleten Selahattin Bilen geçen yıl hastalığı dolayısıyla vefat etti.

Babasının vefatıyla işi devralan Ahmet Bilen, şehrin stresli ortamından uzaklaşmak için Kestel ilçesine bağlı Kayacık köyünde bağ evi satın aldı. Bilen ailesi, bahçeye ektikleri sebzeleri sulamak için pazar günü geldikleri bağ evinde kuvvetli yağışın ardından derenin taşması sonucu oluşan sele yakalandı.

Bilen, yengesi ve iki kızını güvenli bir yere çıkardıktan sonra diğer aile fertlerini kurtarmak için geri döndüğü sırada, annesi, eşi, kızı ve yeğeni ile sel sularına kapıldı.

- Cansız bedeni annesine sarılı halde bulundu

Bilen ailesinin yakını Mehmet Can Üzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin Ahmet Bilen'in selde kaybolan bir yakının halen bulunamadığını hatırlatarak devletin var gücüyle yanlarında olduklarını ve çalışmaları hızla yürüttüğünü dile getirdi.