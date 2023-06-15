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Sele kapılan araçlar uyarılara dikkat edilirse ağır hasarları ucuz atlatabilir

15.06.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağanak yağmurlar sonrası oluşan sellerde kalan araçların hasarlarından bahseden Eskişehirli motor ustası Seyfi Apaş, sürücülerin benzer durumlarda yapacakları bazı basit hamlelerle durumu nasıl en az hasarla atlatabileceklerinin bilgisini verdi.

Sele kapılan araçlar uyarılara dikkat edilirse ağır hasarları ucuz atlatabilir

Ülke genelinde bir süredir etkili olan yoğun sağanak yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrasında oluşan sel suları şehir merkezlerinin balçıkla kaplanmasına neden oldu. Birçok ev ve iş yerini su basarken binlerce liralık maddi hasar meydana geldi. Yerleşkelerin yansıra birçok araçta trafikte seyir halindeyken sel sularına kapılırken, sürücüleri canlarını zor kurtardı. Sel sularına kapılan araçların çoğu kullanılamaz hale geldi. Yağışların sonrasında da sanayilerde yoğunluk oluştu. Yağmurlar sonrası işleri yoğunlaşan Eskişehir’de otomobil tamirciliği yapan Seyfi Apaş, benzer durumlara yakalanıldığı anda sürücülerin yapacağı bazı hamlelerin masrafları azaltacağı konusunda uyardı.

“SU ÇEKTİĞİ ANDA DA OTOMATİK MOTORU SIKIŞTIRIP KALIR”

Konuyla ilgili konuşan motor Ustası Seyfi Apaş, “Seller bize araçların suda kalması da beraber stop etmelerine ve bazı arızalar vermesi sebebiyle, bir tanesi de burada, bu canlı örneği suda kalmış bir araç. Suların aşırı yükselmesinden dolayı araçlarda bulunan hava emiş filtreleri veya hortumlarından su alır. Bu aracı en kısa zamanda suya girdiğin zaman stop edeceksin. Çalışan bir araç, hava ve seviyesine kadar bir su gelmişse bu suyu motora çeker, çektiği anda da otomatik motoru sıkıştırıp kalır. Bu ne gibi arızaya sebep olur? Kısa sürede stop edersen, bu enjektörleri söküp de suyun boşaltılması ile bu arıza giderilebilir. Ama bunu tekrar marş marş yaparak çalıştırmaya çalışırsanız veya geç fark ederseniz bu motor girişte pistondaki kolu yamultur. Bu da ortalama bugün 30 ila 50 bin TL değerinde masraf çıkarır” dedi.

“SUYA GİRDİĞİN ARACINI STOP EDECEKSİN”

Suya girildiğinde yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Apaş, araçlardaki hasar hakkında, “En kısa sürede suya girdiğin anda bu böyle bir şey hissettiğin anda aracını stop edeceksin ve motora zarar vermeyecek, cüzi bir rakamla kurtarırsın. Elektrikli araçlarda işte benzin olsun dizel olsun bu tip araçlarda elektrik aksamına su girdiği zaman gene aynı arızayı verir. Bu sefer daha kötü elektrik aksamında da çalışmazsan bunu temizlemekle kurtarırsın. Oksitlenme, küflenme, beyninde arıza, tesisatında arıza ve bunlar kesinlikle oluşur” diye konuştu.

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