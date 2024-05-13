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  4. Selen Görgüzel yüzünden sonra kalçasını da mı yaptırdı? "Tuvalette ellediler..."

Selen Görgüzel yüzünden sonra kalçasını da mı yaptırdı? "Tuvalette ellediler..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.05.2024 15:05
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Selen Görgüzel bıçak altına yatmış; yüzünü ve boynunu gerdirmiş, göz kapaklarını aldırtmıştı. Değişimiyle ve estetik konusundaki açıklamalarla adından söz ettiren şarkıcı kalçasıyla şimdi de adından söz ettirdi.

Selen Görgüzel yüzünden sonra kalçasını da mı yaptırdı? "Tuvalette ellediler..."

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, magazin gündeminden düşmüyor. Açıklamaları ve iddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı, yüzünü ve boynunu gerdirmişti.

"Burnumda operasyon var ve düzenli botoks yaptırıyorum. Onun dışında cilt bakımı dışında yüzüme dokunmam" diyen şarkıcı yine adından söz ettirdi.

Sahne tarzı dikkat çeken şarkıcının kalçası da dikkat çekti. 2. Sayfa ise şarkıcının kalçasını yaptırıp yaptırmadığına dair bilgi verdi.

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Selen Görgüzel kalçasını yaptırdığına dair yorumlardan sonra "Cuma tuvalette kadınlar elledi yapılı mı diye? Ben küçülsün diye uğraşıyorum" yanıtıyla yine adından söz ettirdi.

Vitrin


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Selen Görgüzel Hamdi Alkan hamdi ele
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