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Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
13.05.2024 16:11
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Lacoste kol saati modellerinde kaçırılmayacak bir indirim başladı. İster spor ister klasik modeller arıyor olun, stilinize en uygun saatler şimdi indirimli fiyatlarıyla sizleri bekliyor. İndirimdeki Lacoste modellerinden hazırladığımız seçkimize bakmadan geçmeyin.

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Günlük hayatımızın vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alan saatler, hem zamanı doğru bir şekilde takip etmemizi sağlıyor hem de stilimizi tamamlıyor. Siz de kombinlerinizin havasını yükseltecek kol saati modelleri arıyorsanız Lacoste indirimlerine mutlaka göz atmalısınız. Hem kadın hem erkek kol saati modellerindeki indirimleriyle öne çıkan Lacoste'un en sevilen modellerini sizin için seçtik. İşte detaylar!

1. Lacoste LAC2011241 Erkek Kol Saati

Adsız tasarım - 2024-05-13T145338.958

Lacoste LAC2011241 Erkek Kol Saati; mineral camı, 50 metre su geçirmezlik özelliği, analog ekranı, tarih göstergesi,quartz mekanizması ile öne çıkıyor. 44 mm kasa çapı ve kahverengi kayış detayıyla şık bir kullanım vadeden saatin kolay takılan klipsli tokası kolay kullanımı da garantiliyor. Klasik kombinlerinizin favorisi olacak saate bir şans vermeye ne dersiniz?

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2. Lacoste 12.12 Silicone Pink Metallic Dial Kadın Saat

Adsız tasarım - 2024-05-13T145813.358

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yüksek kaliteli ve uzun ömürlü."

  • "Saatin çapı 3,6 cm. Saat camı mineral camdan, kasa alüminyumdan, kayış ise pim tokalı silikondan. Günlük kullanım için zamansız bir tasarıma sahip güzel bir saat. Saat çekici bir hediye kutusunda geliyor."
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3. Lacoste LAC2011214 Erkek Kol Saati

Adsız tasarım - 2024-05-13T145459.486

Crocorigin modeli, mineral cam özelliği, çelik kasa materyaliyle öne çıkan Lacoste LAC2011214 Erkek Kol Saati klasik saat severlerin favorisi. 40 mm kasa çapına ve 9 mm kasa kalınlığına sahip saat, analog kadranıyla zamansız bir şıklık sunuyor. 3 ATM su geçirmezlik özelliği de bulunan saat kombinlerinize hava katmak için sizi bekliyor.

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4. Lacoste LAC2011225 Erkek Kol Saati

Adsız tasarım - 2024-05-13T145551.743

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu aldığım dördüncü saat, hepsi aynı ama farklı renk kadranları. Çok iyi ve uygun fiyatlı."

  • "Genel olarak iyi saat, tik sesi duyuluyor ve özellikle yatak odası gibi sessiz bir ortamda can sıkıcı olabilir. Estetik olarak şikayet edecek bir şey yok."
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5. Lacoste 2001272 Kadın Kol Saati

Adsız tasarım - 2024-05-13T150030.560

Lacoste 2001272 Kadın Kol Saati'nin kasa çapı 38 mm. Analog ekranındaki tarih göstergesi bulunan saat, mineral cama sahip ve 30 metre su geçirmezlik özelliği mevcut. Gold kayış detayıyla öne çıkan saat, klasik kombinlerinizin favorisi olacak, bizden söylemesi!

Ürünü İncele

6. Lacoste 2001219 Kadın Kol Saati

Adsız tasarım - 2024-05-13T150116.639

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Fotoğrafta olduğundan daha güzel, süper hafif. Kayış dar bileklere mükemmel şekilde uyar."

  • "Çok iyi, iyi ki aldım cidden on numara."
Ürünü İncele

7. Lacoste LAC2001249 Kadın Kol Saati

Adsız tasarım - 2024-05-13T150312.478

Spor saat modellerinden hoşlananlar için birebir olan bu kadın saati crocodelle modeliyle öne çıkıyor. Kasa çapı 36 mm olan saatin kasa kalınlığı da 9 mm. Silikon kayışa sahip model 5 ATM su geçirmezlik özelliğine sahip.

Ürünü İncele

8. Lacoste 2001101 Kadın Kol Saati

Adsız tasarım - 2024-05-13T150213.668

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hediye olarak aldım, harika, seviyorum, ince ve zarif."

  • "Çok iyi."
Ürünü İncele

9. Lacoste LAC2001329 Kadın Kol Saati

Adsız tasarım - 2024-05-13T154544.681

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hediye geldi, bayıldım."

  • "Çok beğendim, tarz ve havalı duruyor."
Ürünü İncele

10. Lacoste 2020142 Erkek Kol Saati

Adsız tasarım - 2024-05-13T150411.497

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tavsiye etmek için çok güzel bir saat."

  • "Güzel, kaliteli."
Ürünü İncele

Bu içerik 13 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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