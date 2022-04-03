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Selena'nın 'Hades'i Sinan Çalışkanoğlu'nun son halini tanıyamayacaksınız! Minibüs şoförü oldu!

03.04.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selena dizisi ile gönüllere taht kuran Sinan Çalışkanoğlu minibüs şoförlüğü yapmaya başladı. Ünlü oyuncuyu gören gözlerine inanamadı. İşte Selena'nın Hades'i Sinan Çalışkanoğlu'nun son hali!

Selena'nın 'Hades'i Sinan Çalışkanoğlu'nun son halini tanıyamayacaksınız! Minibüs şoförü oldu!

Sinan Çalışkanoğlu, bilindiği gibi çocukların bir dönem severek izlediği Selena dizisinin kötü karakteri Hades'e hayat vermişti. Ünlü oyuncu, meslek seçiminde küçük bir değişikliliğe gitti...

SELENA'NIN HADES'İ MİNİBÜS ŞOFÖRÜ OLDU

Bu zamana kadar pek çok yapımda rol alan Sinan Çalışkanoğlu, minibüs şoförlüğü yapmaya başladı. İşin aslının ne olduğunu araştırmaya başlayan Çalışkanoğlu'nun hayranları gerçeğe ulaştı. Oyuncunun bir Youtube kanalı için minibüs şoförlüğü yapmaya başladığı ortaya çıktı.

Selena'nın 'Hades'i Sinan Çalışkanoğlu'nun son halini tanıyamayacaksınız! Minibüs şoförü oldu!

Ünlü oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, sosyal medya hesabından minibüs önünde türkücü Songül Karlı ile bu son gönderiyi paylaşması herkesi çok şaşırttı.

SİNAN ÇALIŞKANOĞLU KİMDİR?

Sinan Çalışkanoğlu, 26 Ocak 1978 yılında İstanbul'da doğdu. Çalışkanoğlu, Türk sinema, tiyatro, reklam ve dizi oyuncusudur.

Akademi İstanbul Tiyatro bölümünü bitirdi. Daha sonra Pera Güzel Sanatlar Merkezinde pandomim ve oyunculuk dersleri almıştır.

Selena'nın 'Hades'i Sinan Çalışkanoğlu'nun son halini tanıyamayacaksınız! Minibüs şoförü oldu!

Oyuncu, pek çok dizide, sinema filminde ve reklamda oynamıştır. Atv'de yayınlanmış olan başrolünde Sinem Kobal'ın oynadığı Selena adlı bir komedi dizisinde Hades adlı kötü bir karakteri oynamış ve bu rolle tanınmaya başlamıştır.

Selena'nın 'Hades'i Sinan Çalışkanoğlu'nun son halini tanıyamayacaksınız! Minibüs şoförü oldu!

Sinan Çalışkanoğlu, 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Tuğba Sarıünal ile evlenmiştir. Ancak çift 2015 yılında ayrılmıştır. Ünlü oyuncu, 52 bölüm Elin Oğlu programını sunmuştur. Program 7 Mayıs 2016 tarihinde sona ermiştir. Ekim 2017'de Show Tv'de yayınlanan Klavye Delikanlıları adlı dizide Veli karakterine hayat vermiştir. 2019 yılından 2020'yılına kadar Güldür Güldür Show'da Çetin karakteri ile çeşitli komedi skeçlerinde rol almıştır.

Selena'nın 'Hades'i Sinan Çalışkanoğlu'nun son halini tanıyamayacaksınız! Minibüs şoförü oldu!

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Sinan Çalışkanoğlu
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