Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş mini eteğiyle poz verdi! "Melek gibi"

Selena dizisinde Nazlı rolünü canlandıran Dilara Kurtulmuş, bu dizideki rolü sayesinde yıllar sonra popülerliğini geri kazandı. Şu sıralar dijital mecrada içerik üreticiliği yapan Dilara Kurtulmuş, Instagram pozlarıyla gündeme gelmeye başladı.

DİLARA KURTULMUŞ'TAN MİNİ ETEKLİ POZ

24 yaşındaki eski oyuncu Dilara Kurtulmuş, en son 2009'da bir kısa film ile kamera karşısına geçti.

Bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan Dilara Kurtulmuş sosyal mecralarda aktif olarak yer alıyor.

Instagram ve YouTube'da takipçileri için sık sık içerik paylaşıyor.

Asıl ününü yakaladığı Selena dizisinin ardından yıllar geçmesine rağmen tanınan simalardan biri olan Kurtulmuş, mini etekli pozuyla dikkat çekti.

O poza, "Melek gibi", "Peri kızı" gibi yorumlar geldi.





