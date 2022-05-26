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  4. Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş mini eteğiyle poz verdi! "Melek gibi"

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş mini eteğiyle poz verdi! "Melek gibi"

26.05.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyunculuk kariyerinde birden fazla dizi ve filmde rol alan Dilara Kurtulmuş, asıl çıkışını Selena dizisi ile yaptı. Bir zamanların çocuk oyuncusu Dilara Kurtulmuş şimdilerde sosyal medyada oldukça popüler.

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş mini eteğiyle poz verdi! "Melek gibi"

Selena dizisinde Nazlı rolünü canlandıran Dilara Kurtulmuş, bu dizideki rolü sayesinde yıllar sonra popülerliğini geri kazandı. Şu sıralar dijital mecrada içerik üreticiliği yapan Dilara Kurtulmuş, Instagram pozlarıyla gündeme gelmeye başladı.

DİLARA KURTULMUŞ'TAN MİNİ ETEKLİ POZ

24 yaşındaki eski oyuncu Dilara Kurtulmuş, en son 2009'da bir kısa film ile kamera karşısına geçti.

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş mini eteğiyle poz verdi!

Bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan Dilara Kurtulmuş sosyal mecralarda aktif olarak yer alıyor.

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş mini eteğiyle poz verdi!

Instagram ve YouTube'da takipçileri için sık sık içerik paylaşıyor.

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş mini eteğiyle poz verdi!

Asıl ününü yakaladığı Selena dizisinin ardından yıllar geçmesine rağmen tanınan simalardan biri olan Kurtulmuş, mini etekli pozuyla dikkat çekti.

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş mini eteğiyle poz verdi!

O poza, "Melek gibi", "Peri kızı" gibi yorumlar geldi.

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş mini eteğiyle poz verdi!

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş mini eteğiyle poz verdi!

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