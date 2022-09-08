Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş mini etekli poz verdi!

Bir zamanların çocuk oyuncularından biri olan Dilara Kurtulmuş şimdilerde 24 yaşında... Sosyal medyada bir hayli aktif olan Kurtulmuş, neredeyse her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

MİNİ ETEKLİ POZ VERDİ

Dilara Kurtuşmuş gönderileri ve şöhreti sayesinde sosyal medyada geniş takipçi kitlesine ulaştı.

Aktif olarak paylaşım yapan eski oyuncu, mini etekli pozuyla beğeni topladı.

Selena dizisinin Nazlı'sı olarak akıllarda kalan Kurtulmuş, bir süredir televizyon ekranlarından uzak bir hayat yaşıyor.

Dilara Kurtulmuş en son Nuri adlı dizide yardımcı rol Ayşe'ye hayat verdi.

İşte Kurtulmuş'un sosyal medya pozlarından bazıları...





