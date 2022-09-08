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Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş mini etekli poz verdi!

08.09.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilara Kurtulmuş, Selena dizisinde canlandırdığı Nazlı rolüyle akıllara kazındı. Gizem Güven, Sinem Kobal gibi isimlerle başrolü paylaşan Kurtulmuş, şimdilerde sosyal medya fenomenlerinden biri oldu.

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş mini etekli poz verdi!

Bir zamanların çocuk oyuncularından biri olan Dilara Kurtulmuş şimdilerde 24 yaşında... Sosyal medyada bir hayli aktif olan Kurtulmuş, neredeyse her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

MİNİ ETEKLİ POZ VERDİ

Dilara Kurtuşmuş gönderileri ve şöhreti sayesinde sosyal medyada geniş takipçi kitlesine ulaştı.

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş mini etekli poz verdi!

Aktif olarak paylaşım yapan eski oyuncu, mini etekli pozuyla beğeni topladı.

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş mini etekli poz verdi!

Selena dizisinin Nazlı'sı olarak akıllarda kalan Kurtulmuş, bir süredir televizyon ekranlarından uzak bir hayat yaşıyor.

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş mini etekli poz verdi!

Dilara Kurtulmuş en son Nuri adlı dizide yardımcı rol Ayşe'ye hayat verdi.

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş mini etekli poz verdi!

İşte Kurtulmuş'un sosyal medya pozlarından bazıları...

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş mini etekli poz verdi!

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş mini etekli poz verdi!

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş mini etekli poz verdi!

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş mini etekli poz verdi!

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş mini etekli poz verdi!

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