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Selendi giriş ve çıkışları sıkı takipte

MANİSA HABERLERİ  | 05.04.2020 09:38 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken Kütahya ve Uşak ilinden gelen araçlar ikametgah bilgilerine geri gönderiliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni tip korona virüsüne (Covid-19) karşı açıkladığı yeni önlemler kapsamında alınan 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklanmasının ardından alınan tedbir Manisa’da da sıkı bir şekilde uygulanıyor.

Manisa’nın Selendi ilçesinde giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken Kütahya ve Uşak ilinden gelen araçlar ikametgah bilgilerine geri gönderiliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni tip korona virüsüne (Covid-19) karşı açıkladığı yeni önlemler kapsamında alınan 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklanmasının ardından alınan tedbir Manisa’da da sıkı bir şekilde uygulanıyor. Manisa’nın Selendi ilçesinde yapılan kontrollerde il dışından gelen araçlar geri gönderilirken ilçeden başka illere gitmek isteyen araçlara da izin verilmiyor.
Selendi İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Uşak ilinden gelen araçları, İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri de Kütahya’dan gelen araçları geri gönderirken, ilçeler arası gelip giden araçlar da sıkı denetimden geçerken araçlarda bulunanların ateşleri ölçülüyor. Uşak Kula girişi olan Selendi ilçesinde yapılan polis kontrol noktasına gelen Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, yapılan uygulamaları yerinde görürken, "Uygulamalar ivedilikle yapılacak" diyerek Selendi’den ayrıldı. İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy’a İl Emniyet Müdür yardımcısı Uğur Altunel de eşlik ederken uygulamaya, Selendi İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Karakol Amiri Mehmet Kırkel de katıldı.

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