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Selendi Kaymakamlığından 23 Nisan doğumlulara doğum günü kutlaması

MANİSA HABERLERİ  | 23.04.2020 16:18 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 23 Nisan doğumlu ve ilçede ikamet eden tüm 20 yaş altı genç ve çocuklara Kaymakam Can Atak tarafından doğum günü pastaları götürülerek doğum günleri kutlandı.Manisa’nın Selendi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçede 23 Nisan tarihinde doğan ve ilçede ikamet eden 20 yaş altı genç ve çocuklara doğum günü pastası alınarak evlerinde sosyal mesafeye uyularak kutlama yapıldı.Selendi Kaymakamı Can Atak, "20 yaş altı tüm genç ve çocuklarımız bizim geleceğimiz.

Manisa’nın Selendi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 23 Nisan doğumlu ve ilçede ikamet eden tüm 20 yaş altı genç ve çocuklara Kaymakam Can Atak tarafından doğum günü pastaları götürülerek doğum günleri kutlandı.
Manisa’nın Selendi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçede 23 Nisan tarihinde doğan ve ilçede ikamet eden 20 yaş altı genç ve çocuklara doğum günü pastası alınarak evlerinde sosyal mesafeye uyularak kutlama yapıldı.
Selendi Kaymakamı Can Atak, "20 yaş altı tüm genç ve çocuklarımız bizim geleceğimiz. Doğum günlerinde yanlarında olalım dedik. Doğum günü pastalarını yaptırarak evlerinde sosyal mesafeyi koruyarak kutladık. 6 genç kardeşimizin doğum günü kutlu olsun." dedi.
Kaymakam Can Atak gençlere ayrıca pastanın yanı sıra değişik hediyeler de verirken doğum gününe giden araçlar Türk Bayrakları ve balonlarla süslendi.

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Manisa Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

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