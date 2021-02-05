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Selendi nüfusu 143 kişi azaldı

05.02.2021 09:04 | Son Güncelleme:
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Selendi nüfusu 143 kişi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ’’Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları’nı açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ’’Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları’nı açıkladı. Açıklanan 2020 yılı ADNKS verilerine göre Selendi’nin nüfusu bir önceki yıla göre yüzde yüzde 0.71 düşüşle 19 bin 728 kişi oldu.
TÜİK verilerin değerlendirilmesi sonucu elde edilen bilgilere göre 2019 yılında 19 bin 871 kişinin yaşadığı Selendi’de 2020 yılında bu rakam yüzde 0.71 düşerek, 19 bin 728 kişi oldu.11 mahalleden oluşan Merkez nüfusta bir önceki yıla göre 86 kişi artarak 6 bin 372 kişi yaşarken, Büyükşehir olmadan köy olan 46 mahallede de geçen yıla göre 57 kişi düşerek 13 bin 356 kişinin yaşadığı belirlendi. 19 bin 728 olan toplam nüfusun 9 bin 881’i erkek, 9 bin 847’si ise kadın nüfusundan oluştu.
Merkez mahallelerde en çok nüfus 1.211 kişi ile Kurtuluş Mahallesinde olurken 2. ise 1.063 kişi ile Şerefiye Mahallesi oldu. En az nüfus ise Bekiraağalar Mahallesi 92, Hacıhaliller Mahallesi 100 olurken, Geçen yıl ise Bekiraağalar Mahallesi 90, Hacıhaliller Mahallesi 100 kişi ile kayıtlara geçmişti. Büyükşehir olmadan köy olan mahallelerde ise Kazıklı Mahallesi 691 kişi ile en çok nüfusa sahip olurken, Kazıklı Mahallesini 623 kişi ile Eskin Mahallesi takip etti. Geçen yıl yine Kazıklı Mahallesi 692 kişi ile en çok nüfusa sahip olurken, Kazıklı Mahallesini 626 kişi ile Eskin Mahallesi izlemişti. En az nüfusta ise Zıraman Mahallesi 99 kişi ile birinci olurken, Zıraman Mahallesini 110 kişi ile Turpçu Mahallesi takip etti. Geçen yıl Turpçu Mahallesi 102 kişi ile birinci olurken, Turpçu Mahallesini 104 kişi ile Zıraman Mahallesi izlemişti.

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