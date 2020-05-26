YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Selendi’de 24 kişiye toplam 75 bin 600 TL ceza

Selendi’de 24 kişiye toplam 75 bin 600 TL ceza

MANİSA HABERLERİ  | 26.05.2020 23:35 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 kişiye 75 bin 600 TL idari para cezası kesildiği açıklandı.Manisa’nın Selendi ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı.

Selendi’de 24 kişiye toplam 75 bin 600 TL ceza

Manisa’nın Selendi ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 kişiye 75 bin 600 TL idari para cezası kesildiği açıklandı.
Manisa’nın Selendi ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı. Selendi Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, kısıtlamaya uymayan 24 kişiden her birine 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 75 bin 600 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Turgut Özal Bulvarı’nın yol çizgileri çizildi

Turgut Özal Bulvarı’nın yol çizgileri çizildi

Vali Demirtaş’tan çiftçilere "geçmiş olsun" ziyareti

Vali Demirtaş’tan çiftçilere "geçmiş olsun" ziyareti

Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Milletvekili Erol Feyzi baba ile bayramlaştı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Milletvekili Erol Feyzi baba ile bayramlaştı

Tufanbeyli’de fasulye soğuktan kurudu

Tufanbeyli’de fasulye soğuktan kurudu

Kulp’ta yıldırım düştü, 6 büyükbaş hayvan telef oldu

Kulp’ta yıldırım düştü, 6 büyükbaş hayvan telef oldu

Manisa Namaz Vakitleri 26 Mayıs Salı

İmsak
03:59
Sabah
05:43
Öğle
13:12
İkindi
17:06
Akşam
20:31
Yatsı
22:08

Manisa Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Salı

Öyküm Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Kasaba Eczanesi
Turgutlu
Şirvan Eczanesi
Turgutlu
Elmas Eczanesi
Akhisar
Yiğit Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü

Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.