YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Selendi’de çatı yangını korkuttu

Selendi’de çatı yangını korkuttu

MANİSA HABERLERİ  | 22.04.2020 20:29 | Son Güncelleme

Manisa Selendi ilçesinde iki katlı bir evin çatışında çıkan yangın korkuya neden oldu.Yangın, Selendi’ye bağlı Rahman Hacılar Mahallesindeki bir evde çıktı.

Manisa Selendi ilçesinde iki katlı bir evin çatışında çıkan yangın korkuya neden oldu.
Yangın, Selendi’ye bağlı Rahman Hacılar Mahallesindeki bir evde çıktı. Ü.S.’ye ait iki katlı binanın çatısında saat 18.30 sıralarında bacadan sızdığı tahmin edilen kıvılcım ile yangın başladı. Alevlere teslim olan çatıya ilk önce çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İtfaiye amirliği ekiplerinin yanı sıra, Selendi Orman İşletme şefliğine ait arazöz de yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında evin çatısı tamamen yanarken yangında can kaybı olmaması sevindirdi. Yangın sonrası maddi hasar meydana geldi. İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

23 Nisan’da; Haydi çocuklar balkonlara

23 Nisan’da; Haydi çocuklar balkonlara

Soğuk hava kayısıyı vurdu

Soğuk hava kayısıyı vurdu

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Sağlıklı gözlere sahip olmanın yolları

Sağlıklı gözlere sahip olmanın yolları

Manisa Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:47
Sabah
06:17
Öğle
13:14
İkindi
16:58
Akşam
20:00
Yatsı
21:24

İlginizi Çekebilir

Pazarcılardan Akhisar Dayanışması’na destek

Pazarcılardan Akhisar Dayanışması’na destek

Bağ evinde çıkan yangın korkuttu

Bağ evinde çıkan yangın korkuttu

MHP’li eski başkan hayatını kaybetti

MHP’li eski başkan hayatını kaybetti

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Alaşehir İYİ Parti’de yeni başkan Cihan Yıldırım

Alaşehir İYİ Parti’de yeni başkan Cihan Yıldırım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.