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Selendi’de cenaze namazında korona tedbiri

MANİSA HABERLERİ  | 10.04.2020 15:14 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde yaşamını yitiren 5 çocuk annesi Hanım Seyman’ın (77) cenaze namazında, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında namaza katılanlar maske takıp, yaklaşık 1 metre aralıklarla saf tuttu.Evinde rahatsızlanarak önce Selendi ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınan 77 yaşındaki 5 çocuk annesi Hanım Seyman dün akşam tedavi gördüğü Salihli Devlet Hastanesinde saat 21.00 sıralarında hayata gözlerini yumdu.

Selendi’de cenaze namazında korona tedbiri

Manisa’nın Selendi ilçesinde yaşamını yitiren 5 çocuk annesi Hanım Seyman’ın (77) cenaze namazında, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında namaza katılanlar maske takıp, yaklaşık 1 metre aralıklarla saf tuttu.
Evinde rahatsızlanarak önce Selendi ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınan 77 yaşındaki 5 çocuk annesi Hanım Seyman dün akşam tedavi gördüğü Salihli Devlet Hastanesinde saat 21.00 sıralarında hayata gözlerini yumdu. İkamet ettiği Selendi’deki evinde helallik alınan Hanım Seyman için kılınan cenaze namazına katılanlar yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbiri amacıyla yaklaşık 1 metre aralıklarla saf tutup, maske taktı. Seyman’ın cenazesi namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Selendi’de cenaze namazında korona tedbiri

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Sabah
06:34
Öğle
13:17
İkindi
16:55
Akşam
19:49
Yatsı
21:09

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