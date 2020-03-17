YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Selendi’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Selendi’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

MANİSA HABERLERİ  | 17.03.2020 16:06 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşların ortak kullanım alanları dezenfekte edilmeye devam ediliyor.Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Selendi Belediyesi ekipleri, pandemi koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa’nın Selendi ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşların ortak kullanım alanları dezenfekte edilmeye devam ediliyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Selendi Belediyesi ekipleri, pandemi koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri öncelikle vatandaşların yoğunlukta bulunduğu ortak kullanım alanları, resmi daireler, odalar ve iş yerleri ilaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında bilgi veren Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, "Koronavirüse karşı önlemlerimizi arttırdık. Selendimizi dezenfekte ediyoruz. İlçemizin ortak kullanım alanlarını Kovid-19 salgın hastalığına karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Selendi Belediyesi iş birliği ile detaylı bir şekilde dezenfekte ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerim salgına karşı yapılan uyarılara riayet etmelidir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

Manisa Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
05:50
Sabah
07:11
Öğle
13:24
İkindi
16:47
Akşam
19:26
Yatsı
20:42

İlginizi Çekebilir

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Manisa’da son 16 saatte 44 deprem

Manisa’da son 16 saatte 44 deprem

Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.