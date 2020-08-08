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Selendi’de düğünlere korona virüs denetimi

MANİSA HABERLERİ  | 08.08.2020 15:02 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında düğünlerde denetim yapıldı, uyarılarda bulunuldu.İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde denetim yapılmasına yönelik genelge kapsamında Selendi ilçesinde düğün denetimi yapıldı.

Selendi’de düğünlere korona virüs denetimi

Manisa’nın Selendi ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında düğünlerde denetim yapıldı, uyarılarda bulunuldu.
İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde denetim yapılmasına yönelik genelge kapsamında Selendi ilçesinde düğün denetimi yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde Selendi Belediyesi Düğün Salon’unda maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları denetlenerek salonda düğün sırasında alınması gereken tedbirler yerinde incelendi. Maske ve sosyal mesafe kurallarının yanı sıra masa düzeni ve mesafeleri, salon girişlerinde gelen misafirlerin ateş ölçümü ve masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi alınan tedbirler de kontrol edildi. Görevliler tarafından düğün sahiplerine genelgeye uymamaları halinde cezai işlem uygulanacağını belirtildi.

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