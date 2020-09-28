YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Selendi’de Esnaf ve Sanatkarlar Odasından aşure ikramı

Selendi’de Esnaf ve Sanatkarlar Odasından aşure ikramı

MANİSA HABERLERİ  | 28.09.2020 18:47 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 5 bin esnaf ve vatandaşa aşure dağıtıldı.Manisa’nın Selendi ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla 5 bin esnaf ve vatandaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından aşure dağıtıldı.

Manisa’nın Selendi ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 5 bin esnaf ve vatandaşa aşure dağıtıldı.
Manisa’nın Selendi ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla 5 bin esnaf ve vatandaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından aşure dağıtıldı. Korana virüs salgını nedeniyle hijyenik bir şekilde paketlenen aşureler esnaf ve vatandaşlara ikram edildi. Aşure hayrında konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurullah Efendi Kahveci, "Muharrem ayı, bereket ve feyzin bollaştığı bir aydır. Bu mübarek aşure gününün tüm esnafımızın sevgiye, hoşgörüye, kardeşliğe ve hayra vesile olmasını temenni ediyorum. Aşure bize birliği, beraberliği ve paylaşmayı anlatan bir gündür. Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm önlemlerimizi alarak bu önemli günde 5 bin esnafımıza ve vatandaşımıza dükkan dükkan gezerek aşure dağıttık. Muharrem ayının ülkemize bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uyuyan sürücü araç direğine çarparak durdu
Uyuyan sürücü araç direğine çarparak durdu
HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "Kobani soruşturması"nı değerlendirdi:
HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "Kobani soruşturması"nı değerlendirdi:
Virüsü hiçe sayanlara ceza yağdı
Virüsü hiçe sayanlara ceza yağdı
Rektör Şenocak: "Ermenistan ateşkesi ihlal etmiştir"
Rektör Şenocak: "Ermenistan ateşkesi ihlal etmiştir"
Denizli’de alkollü mekanda 18 yaşından küçük 2 müşteri yakalandı
Denizli’de alkollü mekanda 18 yaşından küçük 2 müşteri yakalandı
Fındık ve ceviz ağaçlarını kesen şüpheliler aranıyor
Fındık ve ceviz ağaçlarını kesen şüpheliler aranıyor

Manisa Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
05:35
Sabah
06:56
Öğle
13:06
İkindi
16:27
Akşam
19:05
Yatsı
20:22

Manisa Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Emine Betül Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Merkez
Yeni Hastane Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Turgutlu
Eren Eczanesi
Turgutlu
Gülin Eczanesi
Akhisar
İşçi Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Öğretmenlerden öğrenciler için büyük fedakarlık
Öğretmenlerden öğrenciler için büyük fedakarlık
Manisa'da mangal faciası: 2 ölü
Manisa'da mangal faciası: 2 ölü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.