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Selendi’de gönüllü maske üretimi devam ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 17.05.2020 08:28 | Son Güncelleme

Manisa Selendi Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla gönüllü olarak maske üretimine devam ediyor.İlçe Halk Eğitimi Merkezinin 6 usta öğreticisi Raziye Uçan, Yurdagül Yılmaz, Hayriye Sağ, Akile Arık, Aysel Metin ve Durdane Yörük, ilçede bulunan sağlık çalışanları başta olmak üzere İlçe Milli Eğitim ve diğer kurumlara destek olmak amacıyla maske üretimi yapıyor.

Manisa Selendi Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla gönüllü olarak maske üretimine devam ediyor.
İlçe Halk Eğitimi Merkezinin 6 usta öğreticisi Raziye Uçan, Yurdagül Yılmaz, Hayriye Sağ, Akile Arık, Aysel Metin ve Durdane Yörük, ilçede bulunan sağlık çalışanları başta olmak üzere İlçe Milli Eğitim ve diğer kurumlara destek olmak amacıyla maske üretimi yapıyor. Halk Eğitim Merkezi giyim atölyesinde yapılan maske üretimi hijyenik ortamda ve Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun olarak gerçekleşiyor. İlçe kaymakamlığının destekleri ile üretimi yapılan maskeler günlük tamamlanarak teslim ediliyor.
İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Muhsin Kasap, "Kaymakamlığımızın desteği ve izni ile merkezimizde tüm dünyayı saran salgın nedeniyle kurum olarak tüm tedbirleri alarak usta öğreticilerimizin de gönüllü olarak çalıştığı bu günlerde başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kurumlara destek olmak üzere maske üretiyoruz. Maske üretimine destek olan kaymakamımız, ilçe milli eğitim müdürümüze ve gönüllü olarak maske üretimini yapan usta öğreticilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

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