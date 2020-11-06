YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Selendi’de iş yerlerine korona virüs denetimi

Selendi’de iş yerlerine korona virüs denetimi

MANİSA HABERLERİ  | 06.11.2020 22:22 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ve Selendi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları kapsamında ilçedeki kafe ve restoranlar ile saat 22.00’de kapanması şartı getirilen mekanlar Kaymakam Ali Yıldırım, İlçe Emniyet Amiri Komiser Metin Demirel ve emniyet ekipleri ile birlikte yerinde denetlendi.Selendi’de Kaymakam Ali Yıldırım, faaliyet gösteren esnafları gezerek, korona virüse karşı alınan tedbirleri yerinde inceledi.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ve Selendi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları kapsamında ilçedeki kafe ve restoranlar ile saat 22.00’de kapanması şartı getirilen mekanlar Kaymakam Ali Yıldırım, İlçe Emniyet Amiri Komiser Metin Demirel ve emniyet ekipleri ile birlikte yerinde denetlendi.
Selendi’de Kaymakam Ali Yıldırım, faaliyet gösteren esnafları gezerek, korona virüse karşı alınan tedbirleri yerinde inceledi. Esnaflarla ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Yıldırım, esnafların korona virüse karşı aldığı tedbirleri yerinde gördü. Kaymakam Yıldırım, “İlçe hıfzıssıhha kurulu kararı doğrultusunda, İlçe genelinde kurallara riayet eden tüm esnafımıza ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum”, dedi. Kaymakam Yıldırım, korona virüs tedbirleri kapsamında evlere paket servisi şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran ve kafelerin de içinde olduğu çok sayıda işletmenin en geç saat 22.00’de kapanması kararına uyulduğunu da sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Suluovalı iş adamından 4 engelliye akülü araba
Suluovalı iş adamından 4 engelliye akülü araba
Başkan Kassanov, Azerbaycan’da görüşmeler yaptı
Başkan Kassanov, Azerbaycan’da görüşmeler yaptı
Dünya’da bin 65 Türkiye’de 18. sırada
Dünya’da bin 65 Türkiye’de 18. sırada
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Manisa takımları Süper Lig takımlarıyla eşleşti
Manisa takımları Süper Lig takımlarıyla eşleşti
Esenyurt’ta rehin tutulan 14 Afganistanlı kurtarıldı
Esenyurt’ta rehin tutulan 14 Afganistanlı kurtarıldı

Manisa Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
06:12
Sabah
07:36
Öğle
12:59
İkindi
15:47
Akşam
18:12
Yatsı
19:31

Manisa Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Gürer Eczanesi
Merkez
Kalfaoğlu Eczanesi
Merkez
Öyküm Eczanesi
Merkez
Şehir Eczanesi
Merkez
Baran Eczanesi
Turgutlu
Yeni Hastane Eczanesi
Turgutlu
Coşkun Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Manisa Valiliği: ’Deprem Manisa’da olumsuzluğa neden olmadı’
Manisa Valiliği: ’Deprem Manisa’da olumsuzluğa neden olmadı’
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kırkağaç’a yeni HİS göleti yapılıyor
Kırkağaç’a yeni HİS göleti yapılıyor
Saruhanlı Belediye Başkanı Bilgin korona virüse yakalandı
Saruhanlı Belediye Başkanı Bilgin korona virüse yakalandı
Tarihi kaçakcılar iş başında
Tarihi kaçakcılar iş başında
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.