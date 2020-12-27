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Selendi’de kolluk kuvvetleri sokak hayvanlarını unutmadı

MANİSA HABERLERİ  | 27.12.2020 21:13 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Manisa’nın Selendi ilçesinde jandarma, polis ve zabıta ekipleri beslenme imkanı azalan sokak hayvanlarını unutmayarak, ilçe genelinde bulunan park ve sokakları gezerek sokak hayvanları için mama bıraktı.Hafta sonları uygulanan kısıtlama nedeniyle polis, jandarma ve zabıta ekipleri sokak hayvanları için seferber oldu.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Manisa’nın Selendi ilçesinde jandarma, polis ve zabıta ekipleri beslenme imkanı azalan sokak hayvanlarını unutmayarak, ilçe genelinde bulunan park ve sokakları gezerek sokak hayvanları için mama bıraktı.
Hafta sonları uygulanan kısıtlama nedeniyle polis, jandarma ve zabıta ekipleri sokak hayvanları için seferber oldu. İlçeye bağlı kırsal mahallelerde Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde ise polis ve zabıta ekipleri belli yerlerde araçlarında taşıdıkları mamaları bırakarak sokak hayvanlarının beslenmesini sağladı. Kolluk kuvvetleri, "Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle sokak hayvanlarını unutamazdık onun için kendilerine mama dağıtımı gerçekleştirdik" dedi.

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