Selendi’de LGS heyecanı yaşandı

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için öğrenciler sabah erken saatlerde başladığı sınav maratonunda iyi bir liseye yerleşebilmek için ter döktü. Manisa’nın Selendi ilçesinde ise 370 öğrenci 8 okulda sınava girdi.

Manisa’nın Selendi ilçe merkezi ve mahallerinde Anadolu İmam-Hatip Ortaokulu 23, Çamlıca Ortaokulu 13, Çortak Ömer Nimet Kahraman Ortaokulu 21, Fatih Ortaokulu 110, Pınarlar Şehit Savcı Ethem Ekim Ortaokulu 15, Şehirlioğlu Ortaokulu 64, Üç Eylül Ortaokulu 75 ve Yatılı Bölge Ortaokulu 51 öğrenci toplam 8 okulda sınava girdi.

Selendi’de 232’si taşımalı, 138’i merkez öğrencisi olmak üzere toplam 370 öğrenci sınav heyecanı yaşadı. Sınavda 23 salonda 88 öğretmen görev aldı. Sınavda yeni tip korana virüs (Covid-19) salgını nedeniyle maske takarak sınava giren öğrenciler iki oturum olarak sınava heyecanı yaşadı.

LGS sırasında öğrencisiyle beraber sınav yapılacak okula gelen veliler sınav binasının bahçesine alınmazken, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerine döndüler. Sınav salonuna öğrenciler ellerine dezenfektan ile dezenfekte ettikten sonra maskelerini takıp sosyal mesafe kuralları çerçevesinde salonlara alındı.

