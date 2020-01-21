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  4. Selendi’de tütün alımları başladı

Selendi’de tütün alımları başladı

MANİSA HABERLERİ  | 21.01.2020 10:34 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde 2019 yılı mahsulü tütün alımlarına başlandı.

Manisa’nın Selendi ilçesinde 2019 yılı mahsulü tütün alımlarına başlandı. Üreticinin yanı sıra, piyasaların da beklediği tütün teslimatları hafta içerisinde başlarken baş fiyat 24 TL olarak açıklandı.
Selendi’de çiftçiyle sözleşmeli üretim yapan firmadan olan özel bir firma tütün alımlarına başladı. 2000 yıllarında kota nedeniyle bitme noktasına gelmesinin ardından daha sonraki yıllarda yeniden çiftçiler tarafından üretimi yapılan tütünler, pazar yerinde başlanılan alımlarda başfiyat 24 TL olarak belirlenirken ortalama tütün fiyatı 22 ile 23 TL arasında değişiyor. İlçe genelinde yaklaşık 2 bin 400 civarında tütün üretimi yapan tütün üreticisi 2019 yılı yeni mahsul tütünlerini kolilerden çıkarıp elekten geçirdikten sonra teslim etmeye başladı. Yaklaşık 2 bin ton tütün üretimi yapılan ilçede üreticiler fiyatları düşük bulurken, ilçenin gelir kaynağının başında gelen tütün girdisinin fazla olmasından dolayı zarar ettiklerini belirttiler. Çiftçiler fiyatın daha fazla olması gerektiğine vurgu yaparken, konuyla ilgili açıklama yapan Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, "Oda olarak 2019 yılında 2 bin 400 civarında çiftçi tütün üretimi yapmak için odamıza çiftçi kaydı yaptırdı. Bu üreticiler bu yıl tarladan kaldırdığı mahsulleri sözleşme yaptıkları özek sektöre teslim etmeye başladı. Ancak sözleşmeler 24 TL’den yapılırken, tüccarlar sözleşmelere uymayarak üreticilere düşük fiyat veriyor. Nedenini sorduğumuzda kalite diyorlar. Onun için de fiyatları düşürüyorlar. Üreticilerimizin hakkı yeniyor. Tütün üreticisi olan çiftçilerimize alternatif ürün olarak bu yıl odamız aracılığı çok cazip fiyata 40 bin adet zeytin fidanı ile 15 bin adet badem dağıtımı yaptık. İnşallah çiftçilerimiz alternatif ürün olarak ilerleyen yıllarda zeytin ve badem üretimi yaparak kendi ve ilçe ekonomisine katkı sağlayacak." dedi.
Selendi’de alınan tütünlerin İzmir’e gönderilerek buralardaki fabrikalarda işleneceği öğrenildi.

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