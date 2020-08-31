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Selendi’de uzaktan eğitimli ders zili çaldı

MANİSA HABERLERİ  | 31.08.2020 10:20 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim yılı için uzaktan eğitim modeli ilk ders zili çalarak başladı.Manisa’nın Selendi ilçesinde 2020-2021 yılında 3 bin 365 öğrenci ve 268 öğretmen için yeni eğitim yılı başladı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim yılı için uzaktan eğitim modeli ilk ders zili çalarak başladı.
Manisa’nın Selendi ilçesinde 2020-2021 yılında 3 bin 365 öğrenci ve 268 öğretmen için yeni eğitim yılı başladı. İlçe genelinde bulunan okullarda bu sabah İstiklal Marşının okunmasıyla birlikte çalan ders zili uzaktan eğitim modeli ile başladı. Manisa’nın Selendi ilçesindeki Atatürk İlkokulu Müdürü Ali Kanyılmaz sembolik olarak ders zilini çaldı. Okul İdarecileri ve öğretmenler tarafından İstiklal Marşının okunmasıyla birlikte çalan ders zili sonrası öğrenciler TRT EBA kanalı ile canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitime başlamış oldu. İlçe genelinde Uzaktan eğitim, 18 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime aşamalı ve seyreltilmiş bir şekilde başlaması planlanıyor.

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