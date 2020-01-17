YURTHABER
  4. Selendili öğrencilerin karne sevinci

Selendili öğrencilerin karne sevinci

MANİSA HABERLERİ  | 17.01.2020 21:39 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde olduğu gibi Manisa’nın Selendi ilçesinde de, 2019-2020 yılında ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 3 bin 171 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.Manisa’nın Selendi ilçesinde öğrenciler, düzenlenen törenlerin ardından öğretmenlerinin ellerinden karnelerini ve belgelerini almanın mutluluğunu yaşadı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Manisa’nın Selendi ilçesinde de, 2019-2020 yılında ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 3 bin 171 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.
Manisa’nın Selendi ilçesinde öğrenciler, düzenlenen törenlerin ardından öğretmenlerinin ellerinden karnelerini ve belgelerini almanın mutluluğunu yaşadı. Ailelerin de heyecanlı olduğu karne dağıtımında ilçe genelinde 2 bin 77’si ilk ve ortaokula, bin 94’ü de liselerde olmak üzere toplam 3 bin 171 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. 264 öğretmenin görev yaptığı 66 ilköğretim, 32 orta öğretim taşıma servisiyle 1 anaokulu, 7 müstakil ilkokul, 9 ortaokul, 5 lise ve 7 birleştirilmiş sınıflı ilkokulda öğrenciler karne sevinci yaşarken başarılı öğrenciler takdir ve teşekkür belgesi de aldı.
Atatürk İlkokulunda yapılan törende öğrenciler karnelerini Kaymakam Can Atak’ın elinde aldı. Öğrenciler ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Atak, öğrencilerin yarıyıl tatillerini iyi değerlendirmelerini istedi.
Okulda yapılan törene İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, Okul Müdürü Ali Kanyılmaz, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!
Ultraslan yöneticileri köy çocuklarını sevindirdiUltraslan yöneticileri köy çocuklarını sevindirdi
Manisa Mektebim Kolejinde karne coşkusuManisa Mektebim Kolejinde karne coşkusu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Manisa Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:53
Sabah
08:19
Öğle
13:25
İkindi
15:59
Akşam
18:21
Yatsı
19:42

Manisa Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Çipiller Eczanesi
Merkez
Öncü Eczanesi
Merkez
Tunca Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Turgutlu
Ozan Eczanesi
Akhisar
Örmeci Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Turgutlu’da 15 okul kar yağışı nedeniyle tatil

Turgutlu’da 15 okul kar yağışı nedeniyle tatil

Salihli’de 2019 yılında bin 282 çift evlendi

Salihli’de 2019 yılında bin 282 çift evlendi

Manisa’da karla mücadele gece boyu devam etti

Manisa’da karla mücadele gece boyu devam etti

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.