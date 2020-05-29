Selendili üreticiye büyükşehir desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sulama tesislerine yönelik yardım ve desteklerine devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerdeki üreticilere destek vermek için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda Selendi ilçesine bağlı Rahmanlar Mahallesi’nde işletilmesi yapılan sulama tesisinde sulama sahası genişletilerek, tesisten daha fazla üretici ailenin faydalanması sağlandı. 50 üretici ailenin 160 dekar arazisinde, faydalanacağı tesisten üreticilerin sulama anlamında mağduriyet yaşamamaları adına tesiste kullanılmak üzere 600 metre 75mm/10atü PVC boru ve ek parça desteği sağlanarak, boru döşeme işlemleri hızla devam etti.

Rahmanlar Mahallesinde tesisten faydalanan üreticiler, boruların ve ek parçaların tesis için oldukça faydalı olacağını, yaklaşık 80 dekar daha araziyi aldıkları bu yardım ile sulanabilir arazi vasfına getirip birim alandan daha fazla verim elde edeceklerini belirterek şunları ifade etti: “Verilen bu yardımlar için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca geçirdiğimiz bu zorlu virüs sürecinde üretimimize katkı sağlamak için sesimizi duyup desteklerini esirgemeyen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sayın Yılmaz Usta’ ya ve ekiplerine de teşekkür ederiz.”