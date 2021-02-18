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Selendililer Asrın bebek için seferber oldu

18.02.2021 17:01 | Son Güncelleme:
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Acilen kök hücre nakli olması gereken Manisa’nın Selendi ilçesinde yaşayan ve 4 aydır İzmir’de tedavi altında bulunan 3 yaşındaki Asrın Gönül Yenilmez için Selendililer Kızılay Uşak Kan bağış Merkezi’nin düzenlediği kan ve kök hücre bağışı kampanyasına büyük ilgi gösterdi.Akut Lenfoblastik Lösemi hastası olan ve acil kök hücre nakli olması gereken 3 yaşındaki Asrın Gnül Yenilmez’in 4 aydır İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Acilen kök hücre nakli olması gereken Manisa’nın Selendi ilçesinde yaşayan ve 4 aydır İzmir’de tedavi altında bulunan 3 yaşındaki Asrın Gönül Yenilmez için Selendililer Kızılay Uşak Kan bağış Merkezi’nin düzenlediği kan ve kök hücre bağışı kampanyasına büyük ilgi gösterdi.
Akut Lenfoblastik Lösemi hastası olan ve acil kök hücre nakli olması gereken 3 yaşındaki Asrın Gnül Yenilmez’in 4 aydır İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Küçük kız için Uşak Kızılay Kan Merkezi tarafından Selendi ilçesinde kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. Selendili vatandaşlar Asrın bebek için kan verebilmek için adeta sıraya girdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan kan ve kök hücre bağışı belediye binası yanında bulunan belediye iş merkezinde yapıldı.
Uşak Kızılay Kan Merkezi tarafından açılan stantlara koşan Selendililer yapılan tahlillerin ardından kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdu. Kan merkezi personelinin yoğun çalışması sonucu acilen kök hücre nakli olması gereken Selendili 3 yaşındaki Asrın bebek için uyum sağlayacak kök hücrenin bulunması ve Asrın bebeğin sağlığına kavuşması sağlanacak. Uşak Kızılay Kan Merkezi Doktoru Ahmet Çiftçi, "Selendi ilçemizde kök hücre tedavisi bekleyen hastalarımıza umut olmak amacıyla kök hücre teşhisi konulan 3 yaşındaki Asrın bebek için kan bağışına ilçe halkı büyük destek verdi. Kan sürekli bir ihtiyaç, sadece ihtiyaç zamanlarında değil her zaman hatırlanması ve destek olunması gerekiyor. Selendili vatandaşlarımızın duyarlılığı nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.
Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım da bağış yapılan merkeze giderek kan merkezi doktoru Ali Çiftçi ile görüşüp bilgi alırken, bağış yapmaya gelen vatandaşlara teşekkür edip geçmiş olsun dedi. Vatandaşlar da minik kız için uyumlu kök hücre bulunması ve sağlığına kavuşması için duacı olduklarını belirtti.

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