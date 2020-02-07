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Selendi’nin gençleri evinde yenildi

MANİSA HABERLERİ  | 07.02.2020 11:50 | Son Güncelleme

2005-2006-2007 arası doğumlu sporcuların mücadele edeceği U15 Ligi ilk maçında Selendi Belediyespor kendi evinde ağırladığı Sarıgöl Belediyespor’a 5-3 yenildi.Altı grupta toplam 28 takımın mücadele edeceği U15 Ligi D Grubunda mücadele eden Selendi Belediyespor, 3 Eylül Stadında oynanan maçta Sarıgöl Belediyespor’a 5-3 yenilerek lige mağlubiyetle başladı.

2005-2006-2007 arası doğumlu sporcuların mücadele edeceği U15 Ligi ilk maçında Selendi Belediyespor kendi evinde ağırladığı Sarıgöl Belediyespor’a 5-3 yenildi.
Altı grupta toplam 28 takımın mücadele edeceği U15 Ligi D Grubunda mücadele eden Selendi Belediyespor, 3 Eylül Stadında oynanan maçta Sarıgöl Belediyespor’a 5-3 yenilerek lige mağlubiyetle başladı. Fırat Konurce, Kemal Berkay Kahveci ve Erkan Öztop hakem üçlüsünün yönettiği 35 dakikalık 2 devre halinde oynanan müsabakada ilk defa U15 ligine katılan Selendi Belediyespor takımın genç oyuncuları çim sahada ter döktü. Karşılaşmayı 5-3 kaybeden Selendi Belediyespor U15 takımı lige kötü bir başlangıç yapmış oldu.
U15 Liginde Gruplarında ilk iki sırayı alan toplam 12 takımın, altışarlı iki grupta tek devreli deplasmanlı play-off müsabakaları oynayarak 1 üst lige çıkacak. Selendi Belediyespor’un bulunduğu D grubunda Kula Gençlik, Alaşehir Belediyespor ve Sarıgöl Belediyespor takımları yer alıyor.

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