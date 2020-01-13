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  4. Selendi’nin yeni Sağlık Grup Başkanı görevine başladı

Selendi’nin yeni Sağlık Grup Başkanı görevine başladı

MANİSA HABERLERİ  | 13.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

Selendi Sağlık Grup Başkanlığı görevine atanan Dr.

Selendi’nin yeni Sağlık Grup Başkanı görevine başladı

Selendi Sağlık Grup Başkanlığı görevine atanan Dr. Yağmur Ecem Nuraydın görevine başladı.
Selendi Sağlık Grup Başkanı Dr. Ahmet Cihat Eroğlu’nun Kula İlçesine Aile hekimi olarak gitmesinin ardından Selendi Sağlık Grup Başkanlığında doktor olarak gören yapan Yağmur Ecem Nuraydın Sağlık Grup Başkanı olarak atanarak görevine başladı.
Göreve Başlayan Dr. Nuraydın, "Mesleğimizde halkın sağlığı her zaman ön planda. Halkın sağlığı için tüm sorumlulukları alarak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Selendi Manisa’nın küçük bir ilçesi halkı cana yakın samimi onun için buraya atanıp, bu göreve geldiğim için mutluyum." dedi.
Dr. Yağmur Ecem Nuraydın, 1995 yılında Antakya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamlayan Nuraydın, 2019 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Nuraydın, mezun olduktan hemen sonra ilk görev yeri olan Selendi Toplum Sağlığı merkezine 2019 yılının eylül ayında atanmıştı.

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