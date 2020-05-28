YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Selendi’nin yerel kalkınması için bakanlıktan onay

Selendi’nin yerel kalkınması için bakanlıktan onay

MANİSA HABERLERİ  | 28.05.2020 19:15 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı Leader Prosedürü YKS Değerlendirme sonuçları neticesinde Selendi Yerel Eylem Grubunun hazırladığı projelerin hayata geçirilmesi için 1 milyon 922 bin 180 TL bakanlık tarafından onaylandı.Manisa’nın Selendi ilçesinde, ’Yerel Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanmasına Teknik Destek Projesi’ kapsamında oluşturulan Selendi Yerel Eylem Grubu tarafından hazırlanan proje onaylandı.

Selendi’nin yerel kalkınması için bakanlıktan onay

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı Leader Prosedürü YKS Değerlendirme sonuçları neticesinde Selendi Yerel Eylem Grubunun hazırladığı projelerin hayata geçirilmesi için 1 milyon 922 bin 180 TL bakanlık tarafından onaylandı.
Manisa’nın Selendi ilçesinde, ’Yerel Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanmasına Teknik Destek Projesi’ kapsamında oluşturulan Selendi Yerel Eylem Grubu tarafından hazırlanan proje onaylandı. AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen IPARD Programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ’Yerel Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanmasına Teknik Destek Projesi’ ile yürütülen Selendi Yerel Eylem Grubu 2 yıldır yaptığı çalışmanın karşılığı bakanlık tarafından sevindirici haber ile ödüllendirildi. 1 milyon 922. bin 180 TL’lik onayla bütçesi oluşturulan Selendi Yerel Eylem Grubu bu bütçe ile Selendi’de turizm ve çiftçilere yönelik çalışmalar yapılarak Selendi’ye katkı sağlanacak.
Selendi Yerel Destek Grubu İlçe Sorumlusu Terziler Mahalle Muhtarı İsmail Ekim yaptığı açıklamada, "Mutluyuz çünkü Selendi Yerel Eylem Grubumuz tarafından bakanlığımıza sunduğumuz projeler bakanlığımızca 42. sırada onaylamış. Bu projelerimizi belli bir çalışma yaptıktan sonra hayata geçireceğiz. Amacımız proje kapsamında Selendi ilçemize katkı sağlamak." dedi.

Selendi’nin yerel kalkınması için bakanlıktan onay

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Manisa Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:57
Sabah
05:42
Öğle
13:13
İkindi
17:06
Akşam
20:33
Yatsı
22:11

Manisa Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Borsa Eczanesi
Merkez
Kasapoğlu Eczanesi
Merkez
Şengül Eczanesi
Merkez
Bulvar Eczanesi
Turgutlu
Ekin Eczanesi
Turgutlu
Candan Eczanesi
Akhisar
Sağlık Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.