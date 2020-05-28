Selendi’nin yerel kalkınması için bakanlıktan onay

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı Leader Prosedürü YKS Değerlendirme sonuçları neticesinde Selendi Yerel Eylem Grubunun hazırladığı projelerin hayata geçirilmesi için 1 milyon 922 bin 180 TL bakanlık tarafından onaylandı.

Manisa’nın Selendi ilçesinde, ’Yerel Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanmasına Teknik Destek Projesi’ kapsamında oluşturulan Selendi Yerel Eylem Grubu tarafından hazırlanan proje onaylandı. AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen IPARD Programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ’Yerel Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanmasına Teknik Destek Projesi’ ile yürütülen Selendi Yerel Eylem Grubu 2 yıldır yaptığı çalışmanın karşılığı bakanlık tarafından sevindirici haber ile ödüllendirildi. 1 milyon 922. bin 180 TL’lik onayla bütçesi oluşturulan Selendi Yerel Eylem Grubu bu bütçe ile Selendi’de turizm ve çiftçilere yönelik çalışmalar yapılarak Selendi’ye katkı sağlanacak.

Selendi Yerel Destek Grubu İlçe Sorumlusu Terziler Mahalle Muhtarı İsmail Ekim yaptığı açıklamada, "Mutluyuz çünkü Selendi Yerel Eylem Grubumuz tarafından bakanlığımıza sunduğumuz projeler bakanlığımızca 42. sırada onaylamış. Bu projelerimizi belli bir çalışma yaptıktan sonra hayata geçireceğiz. Amacımız proje kapsamında Selendi ilçemize katkı sağlamak." dedi.



