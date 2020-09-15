Selendi’ye atanan müdürler göreve başladı

Manisa’nın Selendi ilçesine atanan Tapu Müdürü Fazlı Öztürk ile Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Halit Şahin görevlerine başladı.

Vekaleten Yürütülen İlçe Tapu ve Kadastro Müdürlüğü görevine atanan müdür olarak atanan Fazlı Öztürk, "Görev süremizce vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışacağız." dedi.

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Yağmur Ecem Nuraydın’ın uzmanlık sınavına hazırlanmak için ayrıldığı Selendi Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığına atanarak görevine Başlayan Dr. Halit Şahin ise, "Bizim mesleğimizde halkın sağlığı her zaman ön planda olmuştur. Halkın sağlığı için sorumluluk alanımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Görev süresi boyunca ilçeye en iyi şekilde hizmet vermek için çalışacağım. İlçede sağlık hizmetinin kesintisiz ve etkili bir şekilde yürütülmesi için mesai gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.



