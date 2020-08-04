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Selim Karadağ milli takım kampına davet edildi

MALATYA HABERLERİ  | 04.08.2020 10:55 | Son Güncelleme

2017 Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımının kalesini koruyan, birçok kez milli olmuş iki defa dünyada en iyi kaleci seçilmiş ve şuan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute takımında forma giyen Selim Karadağ, Polanya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası müsabakalarının hazırlıkları kapsamında Afyon’da yapılacak milli takım kampına davet edildi.Bu konuda görüşüne başvurduğumuz Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute futbol takımı teknik sorumlusu Suat Canlı yaptığı açıklamada, kalecileri Selim Karadağ ile gurur duyduklarını ifade etti.

2017 Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımının kalesini koruyan, birçok kez milli olmuş iki defa dünyada en iyi kaleci seçilmiş ve şuan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute takımında forma giyen Selim Karadağ, Polanya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası müsabakalarının hazırlıkları kapsamında Afyon’da yapılacak milli takım kampına davet edildi.
Bu konuda görüşüne başvurduğumuz Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute futbol takımı teknik sorumlusu Suat Canlı yaptığı açıklamada, kalecileri Selim Karadağ ile gurur duyduklarını ifade etti. Canlı, Süper Ligde mücadele eden Malatya ilimizin takımının bir oyuncusunun milli takima gitmesi ilimiz adına ve hocası olduğum Büyükşehir takımı adına mutluluk verici bir olaydır. Amacımız Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ve kulüp Başkanı Mahmut Cücemen’ in de destekleriyle ilimizi milli müsabakalarda temsil edecek sporcu sayısını arttırmak ve süper ligde ilimizi iyi temsil edebilme mutluluğunu yaşamaktır" dedi.
"Bizde Süper Lig’deyiz"
Canlı, Malatya’nın Süper Lig’deki tek takımının Yeni Malatyaspor olmadığını da belirterek, "Malatya’nın süper ligde tek takımı Yeni Malatyaspor mu, ampute futbol takımımız da var. Hem de bu takımımızda süper ligde mücadele eden ve Malatya’mızı başarıyla temsil eden ve milli takıma oyuncu gönderen bir kulübümüz var. Neden bu engelli insanlarımıza Malatya’nın zengin ve hatırı sayılan iş adamlarımız destek olmuyor" diye konuştu.

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