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Selim’de park ve bahçelere çirkin saldırı

KARS HABERLERİ  | 04.06.2020 10:39 | Son Güncelleme

Selim Belediye Başkanlığı’nca yaptırılarak vatandaşların hizmetine açılan park ve bahçelere kimliği belirsiz kişi veya kişiler zarar verildi.Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun’un girişimleriyle yaptırılan park, bahçe ve yürüyüş yolunda vatandaşların kullandıkları kamelya, spor malzemeleri ve bahçe duvarları ile yolları kimliği belirsiz kişlerce kırıldı, söküldü ve tahrip edildi.Kimliği belirsiz kişi ve kişilerce park, bahçe, çocuk oyun gurubu, oturma bankları, açık hava spor alanı ve ışıklandırmalar zarar gördü.

Selim Belediye Başkanlığı’nca yaptırılarak vatandaşların hizmetine açılan park ve bahçelere kimliği belirsiz kişi veya kişiler zarar verildi.
Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun’un girişimleriyle yaptırılan park, bahçe ve yürüyüş yolunda vatandaşların kullandıkları kamelya, spor malzemeleri ve bahçe duvarları ile yolları kimliği belirsiz kişlerce kırıldı, söküldü ve tahrip edildi.
Kimliği belirsiz kişi ve kişilerce park, bahçe, çocuk oyun gurubu, oturma bankları, açık hava spor alanı ve ışıklandırmalar zarar gördü. Belediye Başkanlığı’nca yapılan ve halkın kullanıma sunulan hizmetlere zarar verilmesine bir anlam veremediğini ifade eden Başkan Coşkun Altun, “Yazık biz Selim’i güzelleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Birileri çıkıyor, yapılan hizmetlere zarar veriyor. Bu nasıl bir mantık anlamış değilim. Bizim hizmetlerimize yapılan bu çirkin saldırı bizleri yolumuzdan vazgeçiremez. Biz tekrar yapacağız. Selimliler her şeyin en iyisine layıktır” dedi.
“Belediye yaptı sahip çıkmak vatandaşların görevi”
Selim’de hayata geçirilen projelere vatandaşların sahip çıkması gerektiğine dikkat çeken Başkan Coşkun Altun, “Biz belediye olarak projelerimizi tek tek hayata geçirdik. Devam eden projelerimiz var. Tabi bu yapılanlara vatandaşların sahip çıkması gerekiyor. Biz her şeyi vatandaşlarımızın yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmak için yapıyoruz. Çocuklarımız için yapıyoruz, Selim için yapıyoruz. Ama yapılanlara sahip çıkmak değerli Selim halkına düşer, her yere bir bekçi bırakamayız. Böyle bir şey hiçbir yerde yok. Belediye yapar vatandaşlar sahip çıkar. Yapılan bu çirkin saldırı bizleri hiçbir şeyden vazgeçirmez. Biz daha fazlasını yapacağız” diye konuştu.
Öte yandan Selim Belediye Başkanlığı’nca yapılan yürüyüş yolu, park, bahçe ve dinlenme alanları, kaldırımlar, sokak ışıklandırmaları birçoğu kırılarak zarar verildi.

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