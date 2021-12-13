YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Selimiye Camisi çevre düzenlemesinin gelecek yıl martta bitmesi hedefleniyor

Selimiye Camisi çevre düzenlemesinin gelecek yıl martta bitmesi hedefleniyor

13.12.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selimiye Camisi çevre düzenlemesinin gelecek yıl martta bitmesi hedefleniyor

Selimiye Camisi çevre düzenlemesinin gelecek yıl martta bitmesi hedefleniyor

EDİRNE (AA) - Selimiye Camisi meydan ve çevresindeki düzenlemelerin gelecek yılın ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanıyor.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşler Genel Müdürlüğünce yürütülen düzenleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Projenin ikinci etap ihalesinin de yapıldığını belirten Gürkan, çalışmaların güzel ilerlediğini belirtti.

Etapların eş zamanlı yürütüldüğünü vurgulayan Gürkan, düzenleme çalışmalarında kıymetli malzemelerin kullanıldığına dikkat çekti.

Meydan Projesi'yle Selimiye'nin silüetinin en güzel şekilde ortaya çıkacağının altını çizen Gürkan, şunları kaydetti:

"Hedef mart ayında bitmesi. Burası çok özellikli bir alan. Süreç içerisinde bir takım proje değişiklikleri yapma ihtiyacı doğuyor. Yemiş Kapanı Hanı, hemen yanında bir tane daha temel kalıntısı çıktı, onu projeye dahil ettik. Gazi İlkokulu temelleri çıktı, ilave edildi. Bir lahit çıktı, iki kuyu çıktı. Burası tarihi bir alan. Şu anda bayağı gözle görülür olmaya başladı. Dükkanları yıkmakla ilgili eleştiriler geliyordu. Şimdi baktığımızda ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Daha da güzel olacak."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Develer arenaya sığmadı, ortalık savaş alanına döndüKorku dolu anlar! Develer arenaya sığmadı, ortalık savaş alanına döndü
PARTNER Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek
Selimiye Camisi'nde restorasyon ve ibadet alanı belirleniyorSelimiye Camisi'nde restorasyon ve ibadet alanı belirleniyor

Edirne Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazartesi

İmsak
06:52
Sabah
08:25
Öğle
13:13
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:18

Edirne Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazartesi

Çebe Eczanesi
Merkez
Doktoroğlu Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Edirne Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Uysal Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vefat eden annesi, İzmir'de toprağa verildi

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vefat eden annesi, İzmir'de toprağa verildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan dolmuştan 31 düzensiz göçmen çıktı

Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan dolmuştan 31 düzensiz göçmen çıktı

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.