Selimiye Camisi'nin Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 11. yıl dönümünde koşu düzenlenecek

EDİRNE (AA) - Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girişinin 11. yıl dönümü dolayısıyla, cami çevresinde 11 turluk "Selimiye Farkındalık Koşusu" düzenlenecek.

Edirne Belediyesi ile Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Derneği iş birliğinde 26 Haziran Pazar günü yapılacak etkinlikte 30 atlet, 11. yıl anısına cami çevresinde 11 tur koşacak.

Dernek başkanı Önder Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selimiye Camisi'nin Edirne'nin simge eseri olduğunun altını çizdi.

Selimiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin yıl dönümünü kutlamayı geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Akdağ, "Bu etkinliği 2 yıldır gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 11 tur koşarak bu farkındalığı yine oluşturacağız. Selimiye Camisi'nin bu listeye girmesi çok değerli. Hem kentimiz hem de ülkemiz açısından önemli. Bu yapılan etkinlikle bir farkındalık oluşturup, kent turizmine katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Akdağ, ilerleyen yıllarda etkinliği büyütüp, cami çevresinde halk koşusu yapmayı planladıklarını da ifade etti.

Selimiye Camisi ve Külliyesi, UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin 2011 yılında gerçekleştirilen 35. dönem toplantısında 1 ve 4. kriterler kapsamında kültürel varlık olarak listeye dahil edilmişti.



