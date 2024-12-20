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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma! 3 milyar liralık usulsüzlük iddiası

20.12.2024 20:20
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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra, bu kez özel hayatlarıyla değil, mali durumlarıyla gündeme geldi. Çift, kara para aklama ve vergi usulsüzlüğü iddiaları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. Soruşturmanın odağında ise tam 3 milyar liralık usulsüzlük iddiası yer aldı.

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre Selin Ciğerci, 4 şirketinin banka hesaplarında yapılan işlemler nedeniyle MASAK'ın radarına girdi. Vergi denetim raporlarına göre, Ciğerci’nin hesaplarında 2.6 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken, şirket hesaplarındaki toplam girdi-çıktı tutarının 3 milyar lirayı bulduğu iddia edildi. Ayrıca, Ciğerci'nin satış gelirlerini olduğundan yüksek göstererek %50 gibi sıra dışı bir karlılık oranı elde ettiği göze çarparken, sektörün önde gelen kozmetik şirketlerinin kârlılık oranı %4 seviyesinde bulunduğu belirtildi.

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ADLİYEDE 1 SAAT İFADE VERDİ

Selin Ciğerci, avukatlarıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne gelerek yaklaşık bir saat ifade verdi. İddialara yanıt veren Ciğerci, “Kara para aklama suçlaması doğru değil, yalnızca vergi usulsüzlüğü yapmış olabilirim. Tüm detaylar ortaya çıkınca gerçek anlaşılacaktır,” dedi. Soruşturma kapsamında Ciğerci’ye yurtdışına çıkış yasağı getirildiği de bildirildi.

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AİLE ÜYELERİ DE SORUŞTURULUYOR

Soruşturma yalnızca Ciğerci ile sınırlı değil. Aile üyelerinin de aralarında bulunduğu toplam 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. MASAK raporları ve bilirkişi incelemelerinin detayları, bu geniş çaplı soruşturmanın ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyor.

CİĞERCİ'DEN AÇIKLAMA

Selin Ciğerci, ifade verdikten sonra Ekol TV’ye yaptığı açıklamada, “Soruşturmamız 1 yıldır devam ediyor, vergi inceleme raporları gelmeye başladı. Kaynağı belirlenemeyen bir para tespit edildiği doğru değil. Geçen hafta çıkan haberlerde yeni bir tespit olduğu için yurt dışı çıkış yasağı geldiği söylendi ancak bu da doğru değil. 1 yıl önce verilen bir adli kontrol kararı var. Doğruların ortaya çıkarak tedbirlerin kalkacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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