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Selin sürüklediği kayalar yolları kapattı

22.06.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak ile dolu yağışı sonrası sel oluştu. Önüne gelen ne varsa sürükleyen sel yolları kapattı.

Selin sürüklediği kayalar yolları kapattı

Malatya’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası kırsal kesimlerde yer yer sel meydana geldi. Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca ile Kürecik mahallelerinde etkili sağanak sonrası bazı noktalarda sel meydana gelirken, önüne geleni sürükleyen sel yolları kapattı. Araçlar yollarda kalırken, kapanan yolları karayolları ile itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar sonrası temizlenen yollar yeniden ulaşıma açılırken, yetkililer ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, ani fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.


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