Selvi Kılıçdaroğlu İzmir'de çocuklarla buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu belediye ile İstanbul'un Beylikdüzü Belediyesi arasındaki Türkiye Beslenme Saati ve İzmir95 projelerinin işbirliği protokolü için kente gelen Selvi Kılıçdaroğlu, Limontepe'de Pagos Midye Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Selvi Kılıçdaroğlu, burada midye üreten kadınlarla bir süre sohbet edip tesisle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den bilgi aldı.

Kooperatif ürünlerinin satışa sunulduğu Halkın Kasabı, Halkın Bakkalı'na da uğrayan Kılıçdaroğlu, daha sonra Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne geçti.

Kılıçdaroğlu, Seferihisar'daki İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Belediyesi'ni ziyaret edip "Yaraladı Bu Aşk Beni" türküsünü birlikte seslendirdiği çocukların dans gösterisini de izledi.

