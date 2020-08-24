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Şemdinli Belediye Başkanı Saklı’dan üst bölgesine ziyaret

HAKKARİ HABERLERİ  | 24.08.2020 12:18 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, beraberindekiler ile birlikte üst bölgesindeki askerleri ziyaret ederek moral verdi.Şemdinli Belediye Başkanı Başkan Saklı beraberinde hakim Suat Sercer Sarılı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık ve Jandarma Komando Tabur Komutanı Ali Sevindi ile beraber, 2 bin 70 rakımlı Gomane Tepe Üs Bölgesi’ndeki Mehmetçikleri ziyaret etti.

Şemdinli Belediye Başkanı Saklı’dan üst bölgesine ziyaret

Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, beraberindekiler ile birlikte üst bölgesindeki askerleri ziyaret ederek moral verdi.
Şemdinli Belediye Başkanı Başkan Saklı beraberinde hakim Suat Sercer Sarılı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık ve Jandarma Komando Tabur Komutanı Ali Sevindi ile beraber, 2 bin 70 rakımlı Gomane Tepe Üs Bölgesi’ndeki Mehmetçikleri ziyaret etti. Ziyaret ettiği Mehmetçiklerle tek tek sohbet edilirken, görevlerinde kolaylıklar dilediler.

Şemdinli Belediye Başkanı Saklı’dan üst bölgesine ziyaret

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