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Şemdinli belediyesi araç filosunu genişletmeye devam ediyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 08.01.2021 09:22 | Son Güncelleme

Hakkari’nim Şemdinli Belediyesi araç filosunu genişletmeye ediyor.Konu ile ilgili bilgi veren Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, "Seçildiğimiz günden beridir ilçemize nasıl daha iyi hizmet verebiliriz diye arayışlar içerisindeyiz.

Hakkari’nim Şemdinli Belediyesi araç filosunu genişletmeye ediyor.
Konu ile ilgili bilgi veren Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, "Seçildiğimiz günden beridir ilçemize nasıl daha iyi hizmet verebiliriz diye arayışlar içerisindeyiz. Çevre Şehircilik Bakanlığından belediye olarak yaptığımız talepler doğrultusunda bir adet çöp kamyonu belediyemize hibe edilmiş olup teslimi gerçekleşmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza müracaatımız doğrultusunda bir adet çöp kamyonu hibesini ilçemize kazandırmış ve araç filosunu arttırma, yenileme projemiz kapsamında bir yenisini daha ekledik. Allah’ın izniyle vatandaşlarımızın daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak için çalışmalara devam edeceğiz. İlçemize ve tüm mahalle halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Çöp kamyonunu ilçemize kazandırılması konusunda bizlere destek olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a tüm Şemdinli halkı adına teşekkür ederim" dedi.

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